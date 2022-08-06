В МАГАТЭ предупредили о ядерной катастрофе из-за обстрела Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил об обеспокоенности обстрелом Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность обстрелом Запорожской атомной электростанции (АЭС), который произошёл 5 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчёркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде на Украине и за её пределами", — сказал Гросси.
Он призвал прекратить любой ценой боевые действия, угрожающие безопасности станции, которые, по мнению главы МАГАТЭ, являются совершенно неприемлемыми. Кроме того, Гросси осудил насилие, которое может быть совершено против персонала станции.
Напомним, днём 5 августа ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию во время пересменки работников, на месте возник пожар. Спустя два часа украинские военные нанесли ещё один удар по АЭС. Позже в Минобороны раскрыли подробности обстрела станции. Там отметили, что украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории АЭС и города Энергодара.
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