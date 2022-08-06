В МАГАТЭ предупредили о ядерной катастрофе из-за обстрела Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность обстрелом Запорожской атомной электростанции (АЭС), который произошёл 5 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчёркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде на Украине и за её пределами", — сказал Гросси.