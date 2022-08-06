В Рязани автобус наехал на пассажирку, которая садилась в транспорт, в результате она оказалась под колесом и получила открытый перелом левой голени. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Рязани женщине отрезали ногу после того, как на неё наехал автобус. Видео © "ВКонтакте" / "Новости Рязани ВКонтакте" / Евгений Стороженко

Инцидент произошёл на остановке "Пивзавод" на Михайловском шоссе. 51-летняя пострадавшая с травматическим шоком была доставлена в городскую больницу скорой медицинской помощи. Там ей провели операцию, в ходе которой ампутировали левую ногу на уровне средней трети бедра. Кроме того, у женщины множественные рваные раны правой голени.

"Сейчас состояние крайне тяжёлое, находится на ИВЛ, проводится гемотрансфузия", — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Рязанской области.