Мать с 8-летним сыном погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Приамурье

Жительница Приамурья и её 8-летний сын погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Амур", её супруг и старший ребёнок госпитализированы. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Установлено, что 6 августа в дневное время на федеральной трассе "Амур" произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. В результате ДТП на месте происшествия погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле Toyota Premio. Её восьмилетний сын скончался в реанимационном отделении Свободненской городской больницы", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что муж погибшей и 13-летний ребёнок сейчас находятся в травматологическом отделении этого же госпиталя.

По факту произошедшего Свободненская городская прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также занялась выяснением деталей происшествия. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть двух лиц.