Мать с 8-летним сыном погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Приамурье
ДТП на трассе "Амур". Обложка © Telegram / Прокуратура Амурской области
Жительница Приамурья и её 8-летний сын погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Амур", её супруг и старший ребёнок госпитализированы. Об этом сообщает областная прокуратура.
"Установлено, что 6 августа в дневное время на федеральной трассе "Амур" произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. В результате ДТП на месте происшествия погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле Toyota Premio. Её восьмилетний сын скончался в реанимационном отделении Свободненской городской больницы", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что муж погибшей и 13-летний ребёнок сейчас находятся в травматологическом отделении этого же госпиталя.
По факту произошедшего Свободненская городская прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также занялась выяснением деталей происшествия. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть двух лиц.
Ранее Лайф рассказывал, что три парня разбились насмерть в страшном ДТП в центре Саратова. Авария произошла на улице Большая Горная. Автомобили Lada Priora и BMW выехали на красный сигнал светофора. За рулём первого находился 19-летний, за рулём второго — 23-летний водитель. Обе легковушки протаранили принадлежащий Почте России грузовик.