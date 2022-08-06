Десятки зрителей матча по регби упали с трибуны в Австралии

Десятки человек упали с трибуны во время матча по регби в Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News.

Момент падения десятка зрителей матча по регби в Австралии. Видео © Twitter / 7News Sydney

Матч между командами Riverview и St Joseph's проходил в городе Сидней. Прямо во время соревнований ограждения трибуны обрушились на глазах у 15 тысяч зрителей. В результате десятки людей упали прямо на бетонную дорожку. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.