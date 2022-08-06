Десятки зрителей матча по регби упали с трибуны в Австралии
Десятки человек упали с трибуны во время матча по регби в Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News.
Момент падения десятка зрителей матча по регби в Австралии. Видео © Twitter / 7News Sydney
Матч между командами Riverview и St Joseph's проходил в городе Сидней. Прямо во время соревнований ограждения трибуны обрушились на глазах у 15 тысяч зрителей. В результате десятки людей упали прямо на бетонную дорожку. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.
Напомним, в марте более 200 человек пострадали при обрушении трибуны на футбольном матче в Индии. По данным правоохранителей, инцидент произошёл в городе Малаппурам. Пострадавших госпитализировали.
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Кадр из видео Twitter / 7News Sydney