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6 августа, 13:12

Десятки зрителей матча по регби упали с трибуны в Австралии

Десятки человек упали с трибуны во время матча по регби в Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News.

Момент падения десятка зрителей матча по регби в Австралии. Видео © Twitter / 7News Sydney

Матч между командами Riverview и St Joseph's проходил в городе Сидней. Прямо во время соревнований ограждения трибуны обрушились на глазах у 15 тысяч зрителей. В результате десятки людей упали прямо на бетонную дорожку. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

На стадионе в Шымкенте прямо во время матча из-за сильного ветра рухнула крыша

На стадионе в Шымкенте прямо во время матча из-за сильного ветра рухнула крыша

Напомним, в марте более 200 человек пострадали при обрушении трибуны на футбольном матче в Индии. По данным правоохранителей, инцидент произошёл в городе Малаппурам. Пострадавших госпитализировали.

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Кадр из видео Twitter / 7News Sydney

Светлана Оперук

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