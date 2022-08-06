Крупнейший производитель пивных банок Ball назвал ущерб из-за ухода из России

Ущерб крупнейшего производителя алюминиевых банок Ball Corporation из-за ухода с российского рынка составил 435 миллионов долларов. Об этом говорится в отчёте американской компании за второй квартал текущего года.

"Ball приостановила инвестиции в Россию и занимается продажей локального бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков. В результате компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток от обесценения в размере $435 млн", — указано в сообщении.

В компании отметили, что в прошлом году на российский рынок приходилось порядка 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли. В России Ball владеет тремя заводами по производству алюминиевых банок — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Осенью 2021 года компания приступила к строительству четвёртого предприятия в Ульяновске. В марте же Ball объявила о планах продажи бизнеса в РФ.