Соседи слышали автоматную очередь: В деле о покушении на замглавы администрации Новой Каховки есть несколько версий

Пресс-служба администрации Каховского района Херсонской области рассказала Лайфу о деталях покушения на замглавы местного органа Виталия Гура, которое произошло у его дома. Известно, что соседи чиновника слышали автоматную очередь.

"Дома на выходе [произошло покушение]. Собирался выходить на работу. Прямо во дворе своего собственного дома. Информации пока две. Автоматная очередь, которую [могли] услышать жители близлежащих домов, и выстрел из пистолета, потому что были видны гильзы [на месте случившегося]", — сказали в пресс-службе.

Там подтвердили, что сейчас Гур находится в военном госпитале Херсона. Его состояние оценивается как тяжёлое. В пресс-службе подчеркнули, что информации о пострадавших членах семьи замглавы администрации Новой Каховки пока нет. Сейчас расследованием покушения занимаются следственные органы.

По мнению собеседника Лайфа, случившееся является "предполагаемым обострением обстановки путём индивидуального террора". В пресс-службе также отметили, что три дня назад была подорвана машина одного из замглавы администрации Новой Каховки, Виталия Ефименко.