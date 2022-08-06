Осуждённые напали на сотрудников колонии в Калмыкии, один человек убит

Двое осуждённых напали на сотрудников исправительной колонии № 2 в Калмыкии, в результате один из правоохранителей скончался, ещё одного госпитализировали в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным СК, всё произошло 5 августа около 22:20 на территории отряда строгих условий отбывания наказания ИК № 2. Двое осуждённых объединились в группу и напали на работников учреждения, используя кустарно заточенную пластину и арматуру с топорищем. После этого они проникли на территорию общежития, где попытались отбиться от шести сотрудников колонии, получивших различные травмы.

Нападавшие задержаны. Ими оказались мужчины 2000 и 1994 года рождения, один из них отбывал наказание сроком 3,5 года за несколько преступлений, включая грабёж, а второй — сроком 15 лет за несколько преступлений, среди которых — убийство.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 части второй "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору", части третьей "Покушение на убийство двух и более лиц", а также статье 321 части третьей "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". На месте работают криминалисты. В СК добавили, что в колонии отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления.