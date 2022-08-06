Байден наконец-то сдал отрицательный тест на ковид, но остаётся в "строгой изоляции"
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил врач американского лидера Кевин О'Коннор.
"Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", — сказал медик.
Однако Байден останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока не получит второй отрицательный тест на ковид. При этом президент США продолжает чувствовать себя хорошо.
Напомним, 21 июля стало известно, что Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. При этом 27 июля стало известно, что американский лидер выздоровел. Но 30 июля Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на коронавирус.
Getty Images / Jim Watson-Pool