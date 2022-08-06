Байден наконец-то сдал отрицательный тест на ковид, но остаётся в "строгой изоляции"

"Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", — сказал медик.

Однако Байден останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока не получит второй отрицательный тест на ковид. При этом президент США продолжает чувствовать себя хорошо.