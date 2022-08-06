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6 августа, 16:44

Байден наконец-то сдал отрицательный тест на ковид, но остаётся в "строгой изоляции"

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил врач американского лидера Кевин О'Коннор.

"Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", — сказал медик.

Однако Байден останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока не получит второй отрицательный тест на ковид. При этом президент США продолжает чувствовать себя хорошо.

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Напомним, 21 июля стало известно, что Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. При этом 27 июля стало известно, что американский лидер выздоровел. Но 30 июля Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на коронавирус.

Обложка ©

Getty Images / Jim Watson-Pool

Варвара Романова

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