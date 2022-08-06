Власти Москвы возвращают масочный режим в медучреждениях
Масочный режим снова вводят в медицинских учреждениях столицы по указу Департамента здравоохранения города Москвы. Соответствующий документ поступил в распоряжение Лайфа.
Масочный режим в Москве. Фото © LIFE
Приказ поступил руководителям столичных больниц и клиник. В нём содержатся руководства по закупке антисептиков, перчаток, масок и противовирусных препаратов. Также будет запрещено допускать к работе сотрудников с признаками инфекций, а воздух и поверхности необходимо будет стерилизовать ультрафиолетом.
Кроме того, теперь родственникам будет запрещено посещать пациентов, располагающихся в стационаре. А врачам рекомендуется усилить информационно-разъяснительную работу среди посетителей и сотрудников по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор порекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в людных местах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания во вторник. Россиян призвали внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции.
ТАСС / Сергей Савостьянов