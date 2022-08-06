Власти Москвы возвращают масочный режим в медучреждениях

Масочный режим снова вводят в медицинских учреждениях столицы по указу Департамента здравоохранения города Москвы. Соответствующий документ поступил в распоряжение Лайфа.

Масочный режим в Москве. Фото © LIFE

Приказ поступил руководителям столичных больниц и клиник. В нём содержатся руководства по закупке антисептиков, перчаток, масок и противовирусных препаратов. Также будет запрещено допускать к работе сотрудников с признаками инфекций, а воздух и поверхности необходимо будет стерилизовать ультрафиолетом.

Кроме того, теперь родственникам будет запрещено посещать пациентов, располагающихся в стационаре. А врачам рекомендуется усилить информационно-разъяснительную работу среди посетителей и сотрудников по профилактике новой коронавирусной инфекции.