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6 августа, 14:25

Власти Москвы возвращают масочный режим в медучреждениях

Масочный режим снова вводят в медицинских учреждениях столицы по указу Департамента здравоохранения города Москвы. Соответствующий документ поступил в распоряжение Лайфа.

Масочный режим в Москве. Фото © LIFE

Масочный режим в Москве. Фото © LIFE

Приказ поступил руководителям столичных больниц и клиник. В нём содержатся руководства по закупке антисептиков, перчаток, масок и противовирусных препаратов. Также будет запрещено допускать к работе сотрудников с признаками инфекций, а воздух и поверхности необходимо будет стерилизовать ультрафиолетом.

Кроме того, теперь родственникам будет запрещено посещать пациентов, располагающихся в стационаре. А врачам рекомендуется усилить информационно-разъяснительную работу среди посетителей и сотрудников по профилактике новой коронавирусной инфекции.

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Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор порекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в людных местах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания во вторник. Россиян призвали внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Григорий Воронцов

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