Стремоусов: Замглавы администрации Новой Каховки находится в реанимации

Заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гур находится в тяжёлом состоянии в реанимации после совершённого на него покушения. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Находится в больнице в тяжёлом состоянии, в реанимации", — приводит ТАСС слова Стремоусова, который не подтвердил смерть чиновника.