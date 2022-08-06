Стремоусов: Замглавы администрации Новой Каховки находится в реанимации
Заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гур находится в тяжёлом состоянии в реанимации после совершённого на него покушения. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Находится в больнице в тяжёлом состоянии, в реанимации", — приводит ТАСС слова Стремоусова, который не подтвердил смерть чиновника.
Соседи слышали автоматную очередь: В деле о покушении на замглавы администрации Новой Каховки есть несколько версий
Лайф напоминает, 6 августа стало известно о том, что неизвестные совершили покушение на заместителя главы администрации города Новая Каховка по ЖКХ Виталия Гура. Его расстреляли, предположительно, из пистолета Макарова. Есть и вторая версия произошедшего: так, соседи чиновника слышали автоматную очередь, когда Гур собирался выходить на работу.