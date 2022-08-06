Политолог объяснила, почему Венгрия поддерживает Россию

Причина противоречий премьера Венгрии Виктора Орбана с ЕС кроется в его неоднократных заявлениях о том, что он прежде всего печётся о благополучии своей страны, а политика ЕС по газу идёт вразрез с этими интересами. Об этом Лайфу рассказала политолог Евгения Войко.

"Орбан, во многом играя на противоречиях между Европейским союзом и Россией, пытается для себя выторговать определённые преференции. Прежде всего в энергетике. Эта позиция относительно сокращения потребления и выхода ЕС из-под российской энергетической зависимости несёт в себе угрозы прежде всего для венгров", — уточнила она.

Поэтому венгерскому лидеру и приходится противоречить Брюсселю и дружить с российским президентом Владимиром Путиным. По словам эксперта, премьер Венгрии пытается извлечь максимальную выгоду из тех неплохих сложившихся отношений с Россией, что, однако, кажется "троянским конём" Евросоюзу. Кроме того, Орбан состоит в дружеском диалоге с российским лидером, отметила Войко.

При этом ЕС неоднократно оказывал давление на Венгрию, например, угрожая сокращением инвестиций в бюджет страны. По словам политолога, венгерская экономика во многом держится именно на европейских вложениях. Кроме ограничения притока денег, Брюссель может попытаться сбросить Орбана с поста, считает эксперт.

"Я допускаю, что, возможно, будет попытка укреплять антиорбановские силы в Венгрии. То есть игра уже на внутренних противоречиях — через медиа, оппозицию и так далее. Я думаю, что ЕС, видя, что Венгрия будет выходить из-под контроля и разыгрывать пророссийскую карту, этими инструментами воспользуется", — заключила Войко.