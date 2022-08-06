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6 августа, 14:09

Политолог объяснила, почему Венгрия поддерживает Россию

Политолог Войко рассказала, почему Венгрия поддерживает РФ и как ЕС будет влиять на это

Причина противоречий премьера Венгрии Виктора Орбана с ЕС кроется в его неоднократных заявлениях о том, что он прежде всего печётся о благополучии своей страны, а политика ЕС по газу идёт вразрез с этими интересами. Об этом Лайфу рассказала политолог Евгения Войко.

"Орбан, во многом играя на противоречиях между Европейским союзом и Россией, пытается для себя выторговать определённые преференции. Прежде всего в энергетике. Эта позиция относительно сокращения потребления и выхода ЕС из-под российской энергетической зависимости несёт в себе угрозы прежде всего для венгров", — уточнила она.

Поэтому венгерскому лидеру и приходится противоречить Брюсселю и дружить с российским президентом Владимиром Путиным. По словам эксперта, премьер Венгрии пытается извлечь максимальную выгоду из тех неплохих сложившихся отношений с Россией, что, однако, кажется "троянским конём" Евросоюзу. Кроме того, Орбан состоит в дружеском диалоге с российским лидером, отметила Войко.

При этом ЕС неоднократно оказывал давление на Венгрию, например, угрожая сокращением инвестиций в бюджет страны. По словам политолога, венгерская экономика во многом держится именно на европейских вложениях. Кроме ограничения притока денег, Брюссель может попытаться сбросить Орбана с поста, считает эксперт.

"Я допускаю, что, возможно, будет попытка укреплять антиорбановские силы в Венгрии. То есть игра уже на внутренних противоречиях — через медиа, оппозицию и так далее. Я думаю, что ЕС, видя, что Венгрия будет выходить из-под контроля и разыгрывать пророссийскую карту, этими инструментами воспользуется", — заключила Войко.

Стало известно, какие две страны не поддержали план ЕС по экономии газа

Стало известно, какие две страны не поддержали план ЕС по экономии газа

Ранее Лайф писал, что, по мнению аналитика Аманды Коукли в статье издания Foreign Policy, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сбивает с толку европейских лидеров отношением к России, а его политика стала "троянским конём" российского лидера Владимира Путина для стран ЕС.

Обложка ©

Shutterstock

Юлия Архипова

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