Голы Промеса и Игнатова принесли "Спартаку" третью победу подряд в РПЛ

Московский "Спартак" одержал победу над "Уралом" в матче четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги со счётом 2:0. Встреча проходила в Екатеринбурге.

На 27-й минуте счёт в игре открыл Квинси Промес, а на 43-й его увеличил Михаил Игнатов, который вышел на поле на 33-й минуте вместо получившего повреждение Виктора Мозеса. Нигерийца с поля унесли на носилках.

Красно-белые одержали третью победу подряд, набрав десять очков, и занимают промежуточное первое место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы потерпели четвёртое поражение кряду и без набранных баллов замыкают список.

В следующем туре "Спартак" 14 августа примет "Сочи", а "Урал" в гостевой встрече 12 августа сыграет с "Факелом".