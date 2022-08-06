Голы Промеса и Игнатова принесли "Спартаку" третью победу подряд в РПЛ
"Спартак" обыграл "Урал" в матче четвёртого тура чемпионата России
Московский "Спартак" одержал победу над "Уралом" в матче четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги со счётом 2:0. Встреча проходила в Екатеринбурге.
На 27-й минуте счёт в игре открыл Квинси Промес, а на 43-й его увеличил Михаил Игнатов, который вышел на поле на 33-й минуте вместо получившего повреждение Виктора Мозеса. Нигерийца с поля унесли на носилках.
Красно-белые одержали третью победу подряд, набрав десять очков, и занимают промежуточное первое место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы потерпели четвёртое поражение кряду и без набранных баллов замыкают список.
В следующем туре "Спартак" 14 августа примет "Сочи", а "Урал" в гостевой встрече 12 августа сыграет с "Факелом".
Ранее Лайф рассказывал, как бывший тренер "Спартака" Эмери показал средний палец фанатам, смеявшимся над ним. В частности, фанаты напомнили специалисту о знании английского языка и особенно о произношении, а также о годах работы в лондонском "Арсенале".
VK / ФК "Спартак-Москва"