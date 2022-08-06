Китай направил к Тайваню 20 военных самолётов и 14 кораблей
Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову не менее 20 военных самолётов КНР
Двадцать самолётов и четырнадцать военных кораблей направлены к Тайваню в рамках учений, которые проводит Народно-освободительная армия Китая. Об этом в "Твиттере" сообщает пресс-служба оборонного ведомства острова.
Так, были замечены десять самолётов Су-30, по четыре истребителя J-11 и J-16, тяжёлый военно-транспортный лайнер Y-20 и противолодочный самолёт Y-8. Все они, как утверждается, пересекали так называемую серединную линию Тайваньского пролива.
В ответ на это Тайбэй организовал воздушный патруль для наблюдения и развернул зенитно-ракетные комплексы.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".