Китай направил к Тайваню 20 военных самолётов и 14 кораблей

Двадцать самолётов и четырнадцать военных кораблей направлены к Тайваню в рамках учений, которые проводит Народно-освободительная армия Китая. Об этом в "Твиттере" сообщает пресс-служба оборонного ведомства острова.

Так, были замечены десять самолётов Су-30, по четыре истребителя J-11 и J-16, тяжёлый военно-транспортный лайнер Y-20 и противолодочный самолёт Y-8. Все они, как утверждается, пересекали так называемую серединную линию Тайваньского пролива.