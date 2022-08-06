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Регион
Опубликовано 6 августа 2022, 13:34

МИД РФ назвал популистским требование посла Украины вернуть "хотя бы" треть имущества СССР

Заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко, потребовавшего от России вернуть "хотя бы треть" зарубежных активов Советского Союза, является популистским и не имеет под собой каких-то законных оснований. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она напомнила, что после распада Советского Союза Москва взяла на себя обязательства по выплате внешнего госдолга СССР и в итоге погасила его без помощи Киева и других бывших союзных республик. Исходя из этого, теперь только РФ обладает правами собственности на находящиеся за рубежом активы СССР.

"Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на РФ пересмотру не подлежат. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований", — заключила дипломат.

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Ранее Пристайко заявил, что РФ должна вернуть Украине "хотя бы треть" зарубежного имущества бывшего Советского Союза, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги СССР. В частности, дипломат имел в виду помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по его мнению, "зарегистрированы на Российскую Федерацию".


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VK / МИД России

Наталья Исакова
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