СК России расследует обстоятельства покушения на замглавы администрации Новой Каховки
СК России расследует обстоятельства покушения на замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"В Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации Виталия Гура. СК России установит обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению", — говорится в сообщении.
Кроме того, СКР расследует обстоятельства обстрелов вооружёнными формированиями Украины гражданских объектов, повлёкших гибель и ранения мирных жителей. Так, сообщается о смерти трёх жителей Донецка в результате попадания боеприпаса ВСУ в автобус. Вместе с тем погибла женщина после артиллерийского обстрела Петровского района. Ещё одна жительница Киевского района Донецка получила ранение при обстреле из РСЗО. В результате обстрела Херсонской области погибли женщина и грудной ребёнок.
Лайф напоминает, 6 августа стало известно о том, что неизвестные совершили покушение на заместителя главы администрации города Новая Каховка по ЖКХ Виталия Гура. Его расстреляли, предположительно, из пистолета Макарова. После произошедшего Гура госпитализировали, обсуждался вопрос о транспортировке пострадавшего в Крым. Позднее выяснилось, что соседи расстрелянного замглавы администрации Новой Каховки Гура слышали автоматную очередь.
ТАСС / Дмитрий Рогулин