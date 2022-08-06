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Опубликовано 6 августа 2022, 13:28

СК России расследует обстоятельства покушения на замглавы администрации Новой Каховки

СК России расследует обстоятельства покушения на замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"В Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации Виталия Гура. СК России установит обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению", — говорится в сообщении.

Кроме того, СКР расследует обстоятельства обстрелов вооружёнными формированиями Украины гражданских объектов, повлёкших гибель и ранения мирных жителей. Так, сообщается о смерти трёх жителей Донецка в результате попадания боеприпаса ВСУ в автобус. Вместе с тем погибла женщина после артиллерийского обстрела Петровского района. Ещё одна жительница Киевского района Донецка получила ранение при обстреле из РСЗО. В результате обстрела Херсонской области погибли женщина и грудной ребёнок.

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Лайф напоминает, 6 августа стало известно о том, что неизвестные совершили покушение на заместителя главы администрации города Новая Каховка по ЖКХ Виталия Гура. Его расстреляли, предположительно, из пистолета Макарова. После произошедшего Гура госпитализировали, обсуждался вопрос о транспортировке пострадавшего в Крым. Позднее выяснилось, что соседи расстрелянного замглавы администрации Новой Каховки Гура слышали автоматную очередь.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Евгения Колесникова
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