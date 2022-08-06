СК России расследует обстоятельства покушения на замглавы администрации Новой Каховки

"В Новой Каховке совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации Виталия Гура. СК России установит обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению", — говорится в сообщении.

Кроме того, СКР расследует обстоятельства обстрелов вооружёнными формированиями Украины гражданских объектов, повлёкших гибель и ранения мирных жителей. Так, сообщается о смерти трёх жителей Донецка в результате попадания боеприпаса ВСУ в автобус. Вместе с тем погибла женщина после артиллерийского обстрела Петровского района. Ещё одна жительница Киевского района Донецка получила ранение при обстреле из РСЗО. В результате обстрела Херсонской области погибли женщина и грудной ребёнок.