Один из прилётов израильской ракеты по жилому кварталу в секторе Газа попал на видео

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа в рамках операции под названием "Рассвет". В соцсетях появились кадры, на которых запечатлён момент удара израильской ракеты по жилому кварталу.

На кадрах видно, что на месте удара образовался чёрный столб дыма, местные жители, в том числе маленькие дети, убегают от взрыва, закрывая уши руками. Также на записи можно заметить, как в ужасе перебегает дорогу испуганная кошка. В Минздраве сектора Газа заявили, что в результате израильских ударов по меньшей мере погибло 15 человек, ещё 125 ранено.