Один из прилётов израильской ракеты по жилому кварталу в секторе Газа попал на видео
Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа в рамках операции под названием "Рассвет". В соцсетях появились кадры, на которых запечатлён момент удара израильской ракеты по жилому кварталу.
Момент удара израильской ракеты по жилому кварталу в секторе Газа. Видео © Twitter / Laila Barhoum
На кадрах видно, что на месте удара образовался чёрный столб дыма, местные жители, в том числе маленькие дети, убегают от взрыва, закрывая уши руками. Также на записи можно заметить, как в ужасе перебегает дорогу испуганная кошка. В Минздраве сектора Газа заявили, что в результате израильских ударов по меньшей мере погибло 15 человек, ещё 125 ранено.
Тем временем в российском МИД призвали все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.
Лайф напоминает, что накануне, 5 августа, армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет", которую премьер страны Яир Лапид назвал устранением конкретной угрозы гражданам. После этого министр обороны страны Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тысяч резервистов "для оперативных целей". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить: ночью в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Сегодня Ганц приказал продолжать удары по "Исламскому джихаду".
Twitter / Laila Barhoum