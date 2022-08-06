Политолог объяснил, почему китайские военные игнорируют звонки из Пентагона

Высшее военное командование Китая пытается компенсировать проявленную слабость из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, в связи с чем игнорирует многочисленные звонки из Пентагона. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Действия Китая — это попытка как-то сформулировать ответ на совершенно наглый, хамский визит Пелоси. Как известно, Китай оказался в ловушке из-за собственной жёсткой риторики. Они возили баллистические ракеты по городам, военные учения сделали, и что в итоге? Ничего. Это было воспринято во всём мире как проявление слабости. Это очень серьёзно может нанести ущерб имиджу Китая. Поэтому Китай сейчас оказался в необходимости компенсировать каким-то образом проявление слабости", — отметил политолог.

Марков подчеркнул, что все эти события происходят на фоне съезда Коммунистической партии КНР, на котором будет переизбираться Политбюро. Это событие для нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина имеет важное значение, поскольку ожидается, что именно он будет переизбран лидером партии на второй срок. Как указал собеседник Лайфа, Си Цзиньпин в настоящее время является самым мощным китайским руководителем за предыдущие 40 лет. В связи с этим лидеру КНР крайне необходимо сейчас продемонстрировать всю силу и мощь Пекина, иначе это даст трещину в его имидже.

При этом эксперт считает, что американская сторона всерьёз не воспринимает игнор Китая, поскольку руководство Штатов не считает, что Пекин решится на какие-то серьёзные и жёсткие действия в отношении Тайваня.