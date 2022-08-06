В обесточенном из-за ливней амурском посёлке Магдагачи ввели режим ЧС

В посёлке Магдагачи под Амуром объявлен режим ЧС после того, как он остался без света из-за сильных ливней. Об этом говорится в заявлении областной прокуратуры в телеграм-канале. Ведомство также опубликовало видео с места происшествия. На кадрах заметно, что мощные потоки воды движутся рядом с дамбой, превращая всё вокруг в огромную реку.

Последствия сильных ливней в посёлке Магдагачи. Видео © Telegram / Прокуратура Амурской области

"В п. Магдагачи Магдагачинского района введён режим ЧС, работает пункт временного размещения граждан на базе МОБУ Магдагачинская СОШ № 2. Из-за аварии на электрических сетях без электроснабжения остаются три многоквартирных жилых дома и более 400 домов частного сектора", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас коммунальные услуги не получают свыше полутора тысяч жителей. Сообщается также, что из-за ливней перемыт центральный водовод. Без воды остались 67 многоквартирных домов, в которых проживают более четырёх тысяч человек.

На данный момент работники прокуратуры Магдагачинского района проверяют своевременность ликвидации последствий ливней и встречаются с людьми, чьё имущество пострадало.