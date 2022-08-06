Генпрокурор Молдавии пожаловался на преследование и давление на семью со стороны властей

Отстранённый генпрокурор Молдавии Александр Стояногло после обвинений в превышении полномочий подвергается преследованию со стороны правительства. Кроме того, власти оказывают давление на его семью, так как он отказывается уходить в отставку. Об этом Стояногло написал в соцсетях.

"Высший совет прокуроров дал добро на привлечение меня к ответственности за незаконное обогащение. Сегодняшняя власть, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии, Европейского суда по правам человека, продолжает меня персонально преследовать", — написал он.

Стояногло рассказал, что ему не стали предоставлять копию обращения прокуроров и не дали возможность объясниться. По его словам, Правительство Молдавии занимается преследованием инакомыслящих, тех, кто просто не нравится властям, вместо того, чтобы решать проблемы с катастрофическим состоянием в сферах экономики, финансов, энергетики, сельского хозяйства.

"Я вообще перестал понимать, чем занимается наша власть. Именно из-за того, что я не ухожу в отставку, решили ударить по самому уязвимому — дочь, мама, — только чтобы меня поломать", — добавил Стояногло.