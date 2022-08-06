Под крылом Вашингтона: Найдены свидетельства участия США в создании коронавируса Минобороны РФ заявило о причастности к разработке смертельной инфекции американских военных биолабораторий. 6 августа, 12:00 Фото © Getty Images/Nathan Posner/Anadolu Agency

«Прозрения конспирологов», за которые практически по всему миру душили учёных и врачей, рискнувших заявить об искусственной природе COVID-19, нашли подтверждения. В финансировании создания смертельной заразы подозревается Агентство США по международному развитию USAID, которое оплачивало разработки военных биологов. Об этом заявили в Минобороны России. Преступные действия были вскрыты в специальном докладе, который представил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

С началом СВО на Украине раскрылось, что в украинских биолабораториях американцы готовили компоненты вирусного и бактериального оружия, которые тестировали на жителях Незалежной. Российские войска РХБЗ не только защищают армию РФ от радиационного или радиохимического и биологического оружия, они также проводят исследования для защиты гражданского населения и обладают Научным специнститутом, собственными биолабораториями с высокой степенью защиты, то есть это высококвалифицированные специалисты.

Главное из доклада Минобороны РФ о создании коронавируса

Здание Министерства обороны РФ. Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев

По словам представителей Минобороны РФ, военные разработки осуществлялись на базе программы «Предикт», которая финансировались USAID, подрядчиком выступала компания «Метабиота».

— Рассматривается причастность к данным действиям Агентства USAID, занимавшегося с 2009 года исследованиями различных видов коронавирусов, для чего специально проводился отлов в том числе летучих мышей. Одним из подрядчиков проекта являлась действующая на Украине компания "Метабиота", — рассказали в Минобороны РФ.

Полученные в ходе СВО документы подтверждают участие в этих разработках украинской компании "Лабиринт Украина", чьи учредители являются экс-сотрудниками "Метабиоты".

Кроме того, новый вирус обезьянней оспы тоже может оказаться такой же разработкой - одним из направлений работы головной компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение не только коронавирусов, но и вируса оспы обезьян.

Версию искусственного создания вируса подтверждает моментальное распространение и перманентное появление новых геновариантов ковида, так же как и наличие существенных отличий в летальности и контагиозности. Ряд факторов, по мнению российских военных, создают впечатление искусственных "вбросов" в разных регионах мира.

— В крови украинских военнопленных были вявлены маркеры, свидетельствующие об их контакте с возбудителями заболеваний, изучаемых Пентагоном в рамках украинских проектов, — отметили в военном ведомстве.

Также Минобороны обратило внимание на высказывание члена комитета по разведке палаты представителей Конгресса США, который предостерегал американцев от передачи своей ДНК. Опасения были вызваны тем, что образцы якобы могут быть использованы для создания биологического оружия, целенаправленно работающего против отдельных групп лиц, то есть использование биоматериала для дальнейших экспериментов и уже против своих же.

— Речь о наличии ДНК человека в подборе для вирусного воздействия. То есть это современное оружие. Еще в 2008 году RAND Corporation, оценивая возможности развития биологического оружия, назвали его наиболее перспективным. Я думаю, то, что случилось с распространением коронавирусной инфекции, будет расценено как атака на Российскую Федерацию, будет решен вопрос, умышленно это произошло или нет. Также будут решаться и остальные вопросы, связанные с массовой вакцинацией и вариантами борьбы с инфекцией, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Результаты экспериментов над людьми

Микробиологи из корпорации AEGIS Sciences Corporation обрабатывают тесты на Covid-19 и оспу обезьян Фото © Getty Images/Nathan Posner/Anadolu Agency

К преступлениям против человечности могут отнести в дальнейшем после проведения всех необходимых процедур эксперименты над людьми: создание вируса, его распространение и даже неисследованные до конца методы медицинского вмешательства для предотвращения заболеваемости.

— Мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители — лидеры Демократической партии США, — резюмировали в Минобороны РФ.

Ситуация с коронавирусом в России

Медицинский сотрудник в красной зоне Майминской районной больницы, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 18 555 новых случаев заражения коронавирусом, — приводит свежие данные оперативный штаб по борьбе с COVID-19. А суточный прирост новых заболевших впервые с начала апреля в России превысил 18,5 тысячи случаев. Что на 1,5 тысячи больше, чем днем ранее.

— Повышение заболеваемости будет идти примерно до конца августа. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц. У нас начался подъем где-то в конце июля, значит, в конце августа должен быть пик. Думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой. Скорее всего, порядка 45-50 тысяч, но делать точные прогнозы очень сложно, — отметил главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Фото © Shutterstock Состоится ли международный трибунал над разработчиками ковида? 0 Да, когда все доказательства будут собраны и предъявлены всему миру Нет, запад не примет эту версию, потому что это угрожает бигфарме Свой ответ в комментарии

Авторы Елена Стафеева