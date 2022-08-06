"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле": Медведев ответил Зеленскому на предложение о конфискации российского имущества

Вооружённые силы России возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы украинского президента Владимира Зеленского о конфискации российского имущества в стране.

"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооружённые силы", — написал Медведев в телеграм-канале.