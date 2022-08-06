"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле": Медведев ответил Зеленскому на предложение о конфискации российского имущества
Медведев заявил об успешно конфискованном имуществе, "преступно нажитом" Киевом
Вооружённые силы России возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы украинского президента Владимира Зеленского о конфискации российского имущества в стране.
"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооружённые силы", — написал Медведев в телеграм-канале.
Накануне правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации российского имущества и активов в стране. В списке числится 903 объекта. Предполагается, что имущество будет продано, а средства вложены в оборону Незалежной.