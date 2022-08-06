Работает "Железный купол": Над Тель-Авивом вновь раздались сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги на фоне проводимой Израилем военной операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении армии страны в "Твиттер". В соцсетях очевидцы опубликовали кадры, на которых видна работа ЗРК "Железный купол".