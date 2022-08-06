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6 августа, 16:18

Работает "Железный купол": Над Тель-Авивом вновь раздались сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги на фоне проводимой Израилем военной операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении армии страны в "Твиттер". В соцсетях очевидцы опубликовали кадры, на которых видна работа ЗРК "Железный купол".

Работа ЗРК "Железный купол". Видео © Twitter / חדשות ישראל והעולם הערבי

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив", — сказано в сообщении.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, воздушная тревога также объявлена в городах Бат-Ям, Ришон-ле-Цион и Холон. В Явне, Ашдод и Ашкелон жители также услышали сирены.

Министр обороны Израиля заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа

Министр обороны Израиля заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа

Лайф напоминает, что накануне, 5 августа, армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить: ночью в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Сегодня Ганц приказал продолжать удары по "Исламскому джихаду".

Обложка ©

Twitter / חדשות ישראל והעולם הערבי

Никита Осипов

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