ВСУ вновь обстреляли Энергодар в Запорожской области

Украинские военнослужащие трижды обстреляли Энергодар в Запорожской области, были повреждены здание санатория Запорожской атомной электростанции и водозабор. Об этом сообщает администрация города.





"Националисты ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара. По предварительным данным, в зону обстрела попал санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий водой жителей города", — говорится в сообщении.