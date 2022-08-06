ВСУ вновь обстреляли Энергодар в Запорожской области
Украинские войска вновь обстреляли Энергодар, повреждены санаторий ЗАЭС и водозабор
Украинские военнослужащие трижды обстреляли Энергодар в Запорожской области, были повреждены здание санатория Запорожской атомной электростанции и водозабор. Об этом сообщает администрация города.
"Националисты ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара. По предварительным данным, в зону обстрела попал санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий водой жителей города", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны раскрыли подробности обстрела Запорожской АЭС. По данным ведомства, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с позиций в районе посёлка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища.
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