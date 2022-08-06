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Опубликовано 6 августа 2022, 16:16

ВСУ вновь обстреляли Энергодар в Запорожской области

Украинские войска вновь обстреляли Энергодар, повреждены санаторий ЗАЭС и водозабор

Украинские военнослужащие трижды обстреляли Энергодар в Запорожской области, были повреждены здание санатория Запорожской атомной электростанции и водозабор. Об этом сообщает администрация города.

  • Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"
    Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"
  • Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"
    Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"

Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"

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"Националисты ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара. По предварительным данным, в зону обстрела попал санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий водой жителей города", — говорится в сообщении.

Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС грозят повторением Чернобыля, заявили в МИД РФ
Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС грозят повторением Чернобыля, заявили в МИД РФ

Ранее в Минобороны раскрыли подробности обстрела Запорожской АЭС. По данным ведомства, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с позиций в районе посёлка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Григорий Воронцов
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