Посол Украины надеется, что папа римский Франциск скоро приедет в Киев

Украинский посол в Ватикане Андрей Юраш заявил, что в Киеве будут очень рады видеть папу римского Франциска, в том числе до его поездки в Казахстан, которая планируется в сентябре. Об этом дипломат написал в "Твиттере" после встречи с понтификом.

Юраш утверждает, что папа римский хочет посетить Украину. Об этом, по его словам, свидетельствуют высказывания Франциска. В частности, украинский дипломат напомнил, что глава Римско-католической церкви заявлял о желании приехать в Киев во время поездки в Канаду.

"Украина уже много лет и особенно с начала российской спецоперации ждёт папу римского и будет счастлива приветствовать его до поездки в Казахстан", — отметил Юраш.