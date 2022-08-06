Посол Украины надеется, что папа римский Франциск скоро приедет в Киев
Украинский посол Юраш на встрече с папой римским. Обложка © Twitter / Andrii Yurash
Украинский посол в Ватикане Андрей Юраш заявил, что в Киеве будут очень рады видеть папу римского Франциска, в том числе до его поездки в Казахстан, которая планируется в сентябре. Об этом дипломат написал в "Твиттере" после встречи с понтификом.
Юраш утверждает, что папа римский хочет посетить Украину. Об этом, по его словам, свидетельствуют высказывания Франциска. В частности, украинский дипломат напомнил, что глава Римско-католической церкви заявлял о желании приехать в Киев во время поездки в Канаду.
"Украина уже много лет и особенно с начала российской спецоперации ждёт папу римского и будет счастлива приветствовать его до поездки в Казахстан", — отметил Юраш.
Ранее Лайф писал, что папа римский надеется весной приехать в Россию, посетить Москву и Санкт-Петербург. Понтифик хочет побывать в нескольких православных святынях, включая Успенский собор в Кремле, церковь Святого Мартина в Таганском районе Москвы и Третьяковку, а также пройти по следам писателя Фёдора Достоевского в Петербурге.