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6 августа, 15:48

Посол Украины надеется, что папа римский Франциск скоро приедет в Киев

<p>Украинский посол Юраш на встрече с папой римским. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AndriiYurash/status/1555923270788169732/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrii Yurash</a></p>

Украинский посол Юраш на встрече с папой римским. Обложка © Twitter / Andrii Yurash

Украинский посол в Ватикане Андрей Юраш заявил, что в Киеве будут очень рады видеть папу римского Франциска, в том числе до его поездки в Казахстан, которая планируется в сентябре. Об этом дипломат написал в "Твиттере" после встречи с понтификом.

Юраш утверждает, что папа римский хочет посетить Украину. Об этом, по его словам, свидетельствуют высказывания Франциска. В частности, украинский дипломат напомнил, что глава Римско-католической церкви заявлял о желании приехать в Киев во время поездки в Канаду.

"Украина уже много лет и особенно с начала российской спецоперации ждёт папу римского и будет счастлива приветствовать его до поездки в Казахстан", — отметил Юраш.

Папа римский встретился с представителем Русской православной церкви

Папа римский встретился с представителем Русской православной церкви

Ранее Лайф писал, что папа римский надеется весной приехать в Россию, посетить Москву и Санкт-Петербург. Понтифик хочет побывать в нескольких православных святынях, включая Успенский собор в Кремле, церковь Святого Мартина в Таганском районе Москвы и Третьяковку, а также пройти по следам писателя Фёдора Достоевского в Петербурге.


Наталья Исакова

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