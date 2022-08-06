Замглавы администрации Каховского района Гура скончался после покушения

Замглавы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гур скончался после покушения на него. Об этом сообщила заместитель главы администрации области Екатерина Губарева в телеграм-канале.

Лайф напоминает, 6 августа стало известно о том, что неизвестные совершили покушение на заместителя главы администрации города Новая Каховка по ЖКХ Виталия Гура. Его расстреляли, предположительно, из пистолета Макарова. Есть и вторая версия произошедшего: так, соседи чиновника слышали автоматную очередь, когда Гур собирался выходить на работу.