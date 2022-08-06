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6 августа, 15:42

Замглавы администрации Каховского района Гура скончался после покушения

Замглавы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гур скончался после покушения на него. Об этом сообщила заместитель главы администрации области Екатерина Губарева в телеграм-канале.

"Официально: заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖКХ Виталий Гур скончался от полученных ранений", — написала она.

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Лайф напоминает, 6 августа стало известно о том, что неизвестные совершили покушение на заместителя главы администрации города Новая Каховка по ЖКХ Виталия Гура. Его расстреляли, предположительно, из пистолета Макарова. Есть и вторая версия произошедшего: так, соседи чиновника слышали автоматную очередь, когда Гур собирался выходить на работу.

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Shutterstock / StockPhotosLV

Варвара Романова

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