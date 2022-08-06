Политолог предсказал реакцию Китая на действия США вокруг ситуации с Тайванем
Политолог Михеев: Китаю не присущ мгновенный ответ, реакция будет долгосрочной и выверенной
Реакция Китая на действия США вокруг ситуации с Тайванем будет не такой, как все ожидали увидеть, мгновенной и жёсткой, а скорее долгосрочной и стратегической, как и привыкли действовать китайцы. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал политолог Сергей Михеев.
"Реакция Китая будет, но она будет долгосрочной и скорее стратегической, чем тактической. У китайцев есть в этом смысле и минусы, и плюсы. Вся их философия завязана на вот этом мифическом военачальнике Лао-цзы, который говорит, что лучшая война — это та, которую вы не начали, а вы её взяли и выиграли", — сказал он.
По словам Михеева, в китайской истории нет серьёзных масштабных военных успехов, особенно внешних. Поднебесная в основном либо отражала агрессию, либо занималась разборками внутри страны.
"Плюс [у Китая] нет этой традиции моментальной реакции. Можно считать это выдержкой, можно считать это трусостью и медлительностью. Но я думаю, что это просто китайская специфика", — подчеркнул политолог.
Однако реакция на действия Вашингтона всё же последует, считает Михеев, просто она будет "растянута во времени". При этом данные последствия будут на руку России, добавил эксперт, так как доверие между Китаем и США было подорвано.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась некоторое время назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
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