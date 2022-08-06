Политолог предсказал реакцию Китая на действия США вокруг ситуации с Тайванем

Реакция Китая на действия США вокруг ситуации с Тайванем будет не такой, как все ожидали увидеть, мгновенной и жёсткой, а скорее долгосрочной и стратегической, как и привыкли действовать китайцы. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал политолог Сергей Михеев.

"Реакция Китая будет, но она будет долгосрочной и скорее стратегической, чем тактической. У китайцев есть в этом смысле и минусы, и плюсы. Вся их философия завязана на вот этом мифическом военачальнике Лао-цзы, который говорит, что лучшая война — это та, которую вы не начали, а вы её взяли и выиграли", — сказал он.

По словам Михеева, в китайской истории нет серьёзных масштабных военных успехов, особенно внешних. Поднебесная в основном либо отражала агрессию, либо занималась разборками внутри страны.

"Плюс [у Китая] нет этой традиции моментальной реакции. Можно считать это выдержкой, можно считать это трусостью и медлительностью. Но я думаю, что это просто китайская специфика", — подчеркнул политолог.