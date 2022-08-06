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6 августа, 15:06

На Украине подтвердили передачу Северной Македонией самолётов, купленных у Киева

В офисе Зеленского сообщили о передаче Северной Македонией самолётов и танков Киеву

Власти Северной Македонии передали Киеву новую партию безвозмездной военной помощи в виде самолётов и танков. Об этом сообщил помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в "Твиттере".

"Друг познаётся в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объём ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолётов", — написал Подоляк.

Он также добавил, что украинцы "никогда не забудут" помощь от македонцев.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Северной Македонии тайно передали Украине четыре самолёта Су-25. Штурмовики были куплены у Киева ещё в 2001 году. Тогда Минобороны Северной Македонии никак не прокомментировало эту информацию.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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