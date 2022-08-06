"Преуспели только в эскалации": В США призвали Пелоси уйти в отставку после слов о необходимости "вырыть яму" до Китая

Слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси об итогах её азиатского турне ужаснули пользователей "Твиттера". Парламентарий, говоря о том, как её визит на Тайвань может повлиять на отношения Вашингтона и Пекина, рассказала о ситуации из детства.

"Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться до Китая, так что мы, в Вашингтоне, всегда чувствовали связь с Пекином", — вспомнила Пелоси.

После этого комментаторы обвинили спикера в лицемерии и заметили, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли выйдет, если совершать подобные поездки на Тайвань.

"Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Всё, в чём вы преуспели, это в эскалации напряжённости в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир", — написал один из пользователей.

Некоторые обратили внимание, что жители острова были бы счастливее, если бы им не пришлось скачивать приложение с картой убежищ на случай воздушной тревоги. Пелоси также назвали "возмутительницей спокойствия номер один в мире".