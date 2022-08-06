"Преуспели только в эскалации": В США призвали Пелоси уйти в отставку после слов о необходимости "вырыть яму" до Китая
Пользователи Twitter раскритиковали слова Пелоси о "яме на пляже" до Китая
Слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси об итогах её азиатского турне ужаснули пользователей "Твиттера". Парламентарий, говоря о том, как её визит на Тайвань может повлиять на отношения Вашингтона и Пекина, рассказала о ситуации из детства.
"Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться до Китая, так что мы, в Вашингтоне, всегда чувствовали связь с Пекином", — вспомнила Пелоси.
После этого комментаторы обвинили спикера в лицемерии и заметили, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли выйдет, если совершать подобные поездки на Тайвань.
"Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Всё, в чём вы преуспели, это в эскалации напряжённости в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир", — написал один из пользователей.
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Некоторые обратили внимание, что жители острова были бы счастливее, если бы им не пришлось скачивать приложение с картой убежищ на случай воздушной тревоги. Пелоси также назвали "возмутительницей спокойствия номер один в мире".
Комментаторы добавили, что если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нём наступит спокойствие. Другие же посчитали, что Пелоси совершила этот поступок только ради пиара, и призвали её уйти в отставку, чем она принесёт больше пользы людям.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась некоторое время назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
Twitter / Nancy Pelosi