В Карачаево-Черкесии арестовали сторонника "Правого сектора", планировавшего теракты

В Карачаево-Черкесии на два месяца арестовали сторонника запрещённой украинской организации "Правый сектор"*, планировавшего теракты в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявили в республиканском УФСБ.

"Черкесским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Лайф напоминает, 5 августа стало известно о том, что ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, задержав сторонника "Правого сектора". Им оказался местный житель, гражданин РФ 1992 года рождения, который является приверженцем неонацистской идеологии.