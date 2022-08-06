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6 августа, 14:51

В Карачаево-Черкесии арестовали сторонника "Правого сектора", планировавшего теракты

В Карачаево-Черкесии на два месяца арестовали сторонника запрещённой украинской организации "Правый сектор"*, планировавшего теракты в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявили в республиканском УФСБ.

"Черкесским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Лайф напоминает, 5 августа стало известно о том, что ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, задержав сторонника "Правого сектора". Им оказался местный житель, гражданин РФ 1992 года рождения, который является приверженцем неонацистской идеологии.

* Деятельность организации на территории Российской Федерации запрещена.

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Никита Осипов

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