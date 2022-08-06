Кадыров рассказал о неофициальной встрече с Шойгу

Чеченский лидер Рамзан Кадыров и министр обороны Сергей Шойгу в ходе неофицальной встречи в Сочи обсудили вопрос наступательных действий российских войск. Об этом глава республики сообщил в телеграм-канале.

"В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ. Бывает так, что порой я тоже возмущаюсь от излишне деликатного подхода наших солдат, однако на деле всё обстоит намного сложнее и серьёзнее", — написал он.