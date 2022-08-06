Кадыров рассказал о неофициальной встрече с Шойгу
Кадыров и Шойгу обсудили в Сочи вопросы о наступательных действиях Российской армии
Чеченский лидер Рамзан Кадыров и министр обороны Сергей Шойгу в ходе неофицальной встречи в Сочи обсудили вопрос наступательных действий российских войск. Об этом глава республики сообщил в телеграм-канале.
"В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ. Бывает так, что порой я тоже возмущаюсь от излишне деликатного подхода наших солдат, однако на деле всё обстоит намного сложнее и серьёзнее", — написал он.
В ходе зачистки территорий, продолжил Кадыров, нужно свести к минимуму ущерб населённым пунктам и избегать жертв среди мирных жителей. По его словам, российское командование весьма успешно справляется с этими задачами.
Ранее президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Они обсуждали положение дел в Чечне и вопросы социально-экономического развития региона. Путин также высоко оценил боевые заслуги чеченских военных и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР.
Телеграм-канал Рамзана Кадырова