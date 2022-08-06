Лосось и икра теперь редкость: В Японии возник кризис в суши-индустрии из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции и ответные меры Москвы спровоцировали кризис в японской суши-индустрии. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

По данным издания, в Стране восходящего солнца резко подорожал самый главный ингредиент для роллов и суши — лосось. Также рекордных значений уже достигла цена на красную икру. Дело в том, что ранее японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала российской спецоперации на Украине осуществлялся прямыми авиарейсами над территорией РФ.

"Этот маршрут экономил огромное количество времени и денег. Однако с конца февраля Россия ввела ограничения на полёты в российском воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на западные санкции", — говорится в материале.

Так, согласно рыночной статистике Токийского центрального оптового рыбного рынка, в настоящее время средняя цена за килограмм импортного лосося и форели на 30% дороже, чем раньше.