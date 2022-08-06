Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ
В результате обстрела украинскими военными города Ясиноватая в ДНР погиб мужчина 1942 года рождения. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела ВСУ города Ясиноватой погиб мужчина 1942 года рождения", — написал он.
Ранее Лайф рассказывал, что сегодня в результате обстрела ВСУ погибла жительница Донецка. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по улице Дорожной в Петровском районе города. В своём доме погибла женщина 1964 года рождения.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka