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6 августа, 14:42

Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными города Ясиноватая в ДНР погиб мужчина 1942 года рождения. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

"В результате очередного обстрела ВСУ города Ясиноватой погиб мужчина 1942 года рождения", — написал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что сегодня в результате обстрела ВСУ погибла жительница Донецка. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по улице Дорожной в Петровском районе города. В своём доме погибла женщина 1964 года рождения.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Григорий Воронцов

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