Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими военными города Ясиноватая в ДНР погиб мужчина 1942 года рождения. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

"В результате очередного обстрела ВСУ города Ясиноватой погиб мужчина 1942 года рождения", — написал он.