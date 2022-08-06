ВС РФ за сутки уничтожили более 400 бойцов ВСУ и свыше 80 наёмников

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции на Украине ударами авиации ВКС РФ и огнём артиллерийских подразделений поразили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, уничтожив более 400 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В населённом пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона", уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники", — добавил он.

Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области ликвидировано более 70 украинских военных и около 150 получили ранения.