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Регион
Опубликовано 6 августа 2022, 10:08
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ВС РФ за сутки уничтожили более 400 бойцов ВСУ и свыше 80 наёмников

ВКС уничтожили более 80 наёмников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции на Украине ударами авиации ВКС РФ и огнём артиллерийских подразделений поразили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, уничтожив более 400 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В населённом пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона", уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники", — добавил он.

Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области ликвидировано более 70 украинских военных и около 150 получили ранения.

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Ранее Лайф рассказывал, что военный эксперт дал оценку сообщениям о 190 000 погибших на Украине. Сейчас киевский режим активно скрывает истину о потерях, раненых и пропавших, считает он.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Варвара Романова
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