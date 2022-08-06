Названы шесть полезных для диабетиков видов чая
Педиатр Кашляк: Чай с корицей способствует снижению уровня сахара в крови
Пациентам с повышенным сахаром в крови стоит обратить внимание на чаи. Так, есть некоторые виды этого напитка, которые помогут улучшить состояние организма, рассказала в беседе с "Газетой.ru" педиатр, эксперт проекта – лектория для диабетиков Dia Talks Ольга Кашляк.
В первую очередь стоит отдать предпочтение зелёному чаю. Хотя этот вид напитка незначительно, но всё же снижает уровень сахара в крови, а вместе с тем и вероятность развития диабета становится меньше. Эксперт подчеркнула, что во всех исследованиях называется среднее количество выпитого чая, необходимое для наблюдения полезных эффектов — три или четыре чашки.
Также выделяется чай каркаде из листков гибискуса, он способен снизить уровень артериального давления. Для достижения такого результата стоит дважды в день выпивать по 240 миллилитров этого напитка. Кашляк объяснила, что гибискус помогает снизить резистентность к инсулину. Также чай может взаимодействовать с назначаемым пациентам с высоким давлением гидрохлоротиазидом.
Ещё диабетикам стоит обратить внимание на чай с мелиссой, который стимулирует усвоение глюкозы и ингибирует её синтез. А напиток с ромашкой оптимизирует контроль уровня сахара в крови, защищает от окислительного стресса, который может только ухудшить состояние пациента, рассказала педиатр.
Процесс высвобождения сахара в кровопоток замедляется благодаря чаю с корицей. Этот вид напитка также способен усилить процесс поглощения клетками глюкозы, при этом повышая чувствительность к инсулину. Также пациентам с диабетом стоит обратить внимание на чай с куркумой. Эта добавка снижает уровень сахара и липидов в крови, а ещё способствует улучшению работы почек.
Ранее диетолог Анжелика Дюваль предупредила о том, что дыня может быть опасной при сахарном диабете и язве желудка. По словам эксперта, этот продукт является тяжёлым, он переваривается не в желудке, а в кишечнике, поэтому дыню нельзя употреблять вместе с другой едой.
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