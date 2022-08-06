Названы части тела, на которых чаще всего появляются опасные родинки

Опасные родинки появляются на частях тела, которые больше всего подвержены ультрафиолетовому излучению. Об этом рассказала дерматолог-косметолог Оксана Кохнович. По её словам, в последние несколько лет отмечается большой рост случаев с подобными образованиями. Это связано с тем, что люди стали более внимательными к здоровью, в связи с чем гораздо чаще записываются на плановые осмотры к врачам.

"У мужчин опасные родинки чаще находятся на спине, в области лопаток. У женщин — чаще на коже голеней. У жителей стран с очень жарким климатом чаще располагаются на лице", — отметила специалист в беседе с Лайфом.

Как пояснила Кохнович, локализация пигментных образований связана с тем, что данные участки тела чаще всего бывают открытыми. К примеру, мужчины летом часто ходят в шортах без футболки, женщины же предпочитают юбки до колена. А в жарких странах даже при полном покрытии тела лицо всё равно остаётся открытым. Однако это вовсе не означает, что внимание следует уделять исключительно вышеперечисленным зонам. Тщательному осмотру должен подвергаться весь кожный покров, резюмировала собеседница Лайфа.