"Уехала большая команда": Кириенко рассказал о "Лидерах России", помогающих восстанавливать Донбасс

Участники конкурса "Лидеры России" и клуба "Эльбрус" активно помогали во время пандемии коронавируса, а сейчас уезжают в Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области, помогая восстанавливать освобождённые регионы. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Во время пандемии эти люди стали одними из самых активных участников общероссийского движения "Мы вместе", сдавали кровь для пациентов, дежурили в больницах, доставляли продукты по ночам и многое другое, рассказал он.

Кириенко — о "Лидерах России", помогающих восстанавливать Донбасс и освобождённые регионы. Видео © LIFE

"Эпидемия заканчивается, а стремление души помогать тому, кому сложнее, оно не заканчивается никогда. Сегодня это помощь жителям Донбасса, Херсона, Запорожья. Огромное количество "Лидеров России", которые сегодня активно этим заняты, большая команда победителей уехала непосредственно в Донбасс, в Херсон и Запорожье, работают там", — сказал Кириенко.

Большое количество ребят также участвуют в программах регионов-шефов, которые закреплены за районами освобождённых территорий. Это непростая работа, добавил замруководителя АП, ведь в большинстве мест продолжается стрельба, а представители регионов находятся там постоянно.

"Меня невероятно радует и вызывает восхищение, что не только никто не отказался. У нас возмущения и обиды есть, но они связаны только с тем: "Почему меня ещё не позвали?" — добавил Кириенко.

Кроме того, многие участники сейчас в России собирают гуманитарную помощь в рамках проекта "Мы вместе" и Общероссийского народного фронта. Кириенко также попросил членов клуба оказывать максимальное содействие победителям конкурса, кто оказался на передовой восстановления Донбасса. По словам замруководителя АП, там предстоит огромная работа по восстановлению предприятий, жилья, инфраструктуры, школ и средств массовой информации.