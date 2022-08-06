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Регион
Опубликовано 6 августа 2022, 09:22
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В ЛНР заявили, что ВСУ оставили стратегически важные высоты при отступлении к Артёмовску

Вооружённые силы Украины при отступлении к Артёмовску оставили стратегически важные высоты. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил командир 20-го батальона Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Джексон.

"Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его [ВСУ] на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали. Или не захотели, или не смогли его всё-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артёмовск", — отметил он.

По мнению командира, на этих позициях артёмовского направления ВСУ могли бы защищаться на протяжении длительного времени. Сейчас украинские войска теряют бойцов, при этом раненых и погибших никто не забирает, подчеркнул руководитель 20-го батальона НМ ЛНР.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные обстреляли свои же позиции в районе Артёмовска. В результате "дружеского огня" уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода личного состава.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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