Банда воров подралась с работниками магазина в Петербурге, не желая платить за алкоголь
В Петербурге неизвестные украли из "Магнита" алкоголь, избив перед этим сотрудников
В "Магните" в Санкт-Петербурге незадолго до закрытия пятеро неизвестных, покидая магазин с неоплаченным алкоголем в руках, устроили драку с сотрудниками, которые пытались их задержать. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Потасовка в петербургском "Магните". Видео © LIFE
Всё произошло вечером пятницы в магазине на Лиговском, 27. На кадрах видно, как один за другим появляются пятеро мужчин, минуя очереди на кассах в попытках выйти с неоплаченным алкоголем в руках. Сотрудники "Магнита" пытаются задержать воров, но получают яростный отпор.
Особенно сильно досталось женщине, которую ударом отбросило в сторону кассы, она ударилась об угол конструкции головой. Злоумышленники же вместе с похищенным скрылись в сторону метро "Обводный канал".
Ранее Лайф публиковал видео, где более 10 человек устроили драку в Балашихе из-за кражи телефонов. По словам свидетелей, конфликт длился с трёх до пяти часов утра. По предварительным данным, причиной ссоры стали мобильные телефоны, которые украли у женщин прохожие. Дамы позвали на помощь мужчин, после чего между "заступниками" и "ворами" произошла массовая драка.
LIFE