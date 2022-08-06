Банда воров подралась с работниками магазина в Петербурге, не желая платить за алкоголь

В "Магните" в Санкт-Петербурге незадолго до закрытия пятеро неизвестных, покидая магазин с неоплаченным алкоголем в руках, устроили драку с сотрудниками, которые пытались их задержать. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Потасовка в петербургском "Магните". Видео © LIFE

Всё произошло вечером пятницы в магазине на Лиговском, 27. На кадрах видно, как один за другим появляются пятеро мужчин, минуя очереди на кассах в попытках выйти с неоплаченным алкоголем в руках. Сотрудники "Магнита" пытаются задержать воров, но получают яростный отпор.

Особенно сильно досталось женщине, которую ударом отбросило в сторону кассы, она ударилась об угол конструкции головой. Злоумышленники же вместе с похищенным скрылись в сторону метро "Обводный канал".