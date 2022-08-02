Помочился на прилавок: В Мытищах охранники скрутили неадекватного посетителя ТЦ

В Мытищах произошла драка в торговом центре. Очевидцы рассказали, что некий мужчина зашёл в продуктовый магазин в ТЦ "Красный кит", прилюдно помочился на прилавок с овощами, а потом начал плевать в людей и крушить витрины. Об этом сообщает Mash. Неадекватного гражданина скрутили охранники и положили лицом в пол, началась потасовка.

Драка в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Видео © Mash

Даже после того, как буйного посетителя обезвредили, он не унимался. Кричал "морфлот" и предлагал отправить в армию тех, кто не служил. Тем не менее некоторым посетителям ТЦ стало жаль мужчину, они решили заступиться за него, раздавая лещей охранникам.