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1 августа, 21:54

Помочился на прилавок: В Мытищах охранники скрутили неадекватного посетителя ТЦ

Mash: В Мытищах охрана задержала агрессивного посетителя торгового центра

В Мытищах произошла драка в торговом центре. Очевидцы рассказали, что некий мужчина зашёл в продуктовый магазин в ТЦ "Красный кит", прилюдно помочился на прилавок с овощами, а потом начал плевать в людей и крушить витрины. Об этом сообщает Mash. Неадекватного гражданина скрутили охранники и положили лицом в пол, началась потасовка.

Драка в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Видео © Mash

Даже после того, как буйного посетителя обезвредили, он не унимался. Кричал "морфлот" и предлагал отправить в армию тех, кто не служил. Тем не менее некоторым посетителям ТЦ стало жаль мужчину, они решили заступиться за него, раздавая лещей охранникам.

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Обложка ©

Mash

Светлана Шумакова

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