Помочился на прилавок: В Мытищах охранники скрутили неадекватного посетителя ТЦ
Mash: В Мытищах охрана задержала агрессивного посетителя торгового центра
В Мытищах произошла драка в торговом центре. Очевидцы рассказали, что некий мужчина зашёл в продуктовый магазин в ТЦ "Красный кит", прилюдно помочился на прилавок с овощами, а потом начал плевать в людей и крушить витрины. Об этом сообщает Mash. Неадекватного гражданина скрутили охранники и положили лицом в пол, началась потасовка.
Драка в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Видео © Mash
Даже после того, как буйного посетителя обезвредили, он не унимался. Кричал "морфлот" и предлагал отправить в армию тех, кто не служил. Тем не менее некоторым посетителям ТЦ стало жаль мужчину, они решили заступиться за него, раздавая лещей охранникам.
Ранее Лайф публиковал видео, где более 10 человек устроили драку в Балашихе из-за кражи телефонов. По словам свидетелей, конфликт длился с трёх до пяти часов утра. По предварительным данным, причиной ссоры стали мобильные телефоны, которые украли у женщин прохожие. Дамы позвали на помощь мужчин, после чего между "заступниками" и "ворами" произошла массовая драка.