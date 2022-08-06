Московские следователи задержали подозреваемого в убийстве 26-летней давности

Московским следователям удалось раскрыть убийство 26-летней давности. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил источник в правоохранительных органах.

Так, 25 марта 1996 года в квартире дома на Щёлковском шоссе столицы было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Правоохранители считали, что до этого погибший пролежал там около 20 дней. Подозреваемого в убийстве оперативники смогли задержать лишь 4 августа этого года. Преступник был пойман в Московской области, он уже сознался в содеянном.

"Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он решил убить оппонента и, будучи под наркотиками, выстрелил из пистолета-пулемёта в потерпевшего", — отметил источник в правоохранительных органах, подчеркнув, что на данный момент задержанный находится под подпиской о невыезде.