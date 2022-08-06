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6 августа, 15:26

Куба запросила международную помощь в тушении крупного пожара на нефтехранилище

Кубинские власти попросили помощи у дружественных стран в тушении крупного пожара на нефтехранилище в провинции Матансас. Об этом сообщает пресс-служба правительства острова в "Твиттере".

Кадры пожара на нефтехранилище в Кубе. Видео © Twitter / CNW / Harish Deshmukh

"Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пожар на нефтехранилище начался из-за удара молнии в один из резервуаров, где находилось порядка 25 тысяч кубов нефти. В Минздраве Кубы заявили, что в результате по меньшей мере пострадало 77 человек, ещё 17 числятся пропавшими без вести.

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Ранее Лайф сообщал, что причиной крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье могло стать неправильное хранение горючих материалов. Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов обратил внимание на то, что огонь довольно быстро распространился по территории. Это, по его словам, говорит о том, что пламя охватило материалы с высоким показателем горючести и образования дыма.

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Кадр из видео Twitter / CNW

Наталья Исакова

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