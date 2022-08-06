Куба запросила международную помощь в тушении крупного пожара на нефтехранилище
Кубинские власти попросили помощи у дружественных стран в тушении крупного пожара на нефтехранилище в провинции Матансас. Об этом сообщает пресс-служба правительства острова в "Твиттере".
Кадры пожара на нефтехранилище в Кубе. Видео © Twitter / CNW / Harish Deshmukh
"Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, пожар на нефтехранилище начался из-за удара молнии в один из резервуаров, где находилось порядка 25 тысяч кубов нефти. В Минздраве Кубы заявили, что в результате по меньшей мере пострадало 77 человек, ещё 17 числятся пропавшими без вести.
Ранее Лайф сообщал, что причиной крупного пожара на складе Ozon в Подмосковье могло стать неправильное хранение горючих материалов. Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов обратил внимание на то, что огонь довольно быстро распространился по территории. Это, по его словам, говорит о том, что пламя охватило материалы с высоким показателем горючести и образования дыма.
Кадр из видео Twitter / CNW