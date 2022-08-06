Политолог объяснил, зачем Пелоси всё же совершила визит на Тайвань
Эксперт Михеев: Пелоси поехала на Тайвань ради пиара в преддверии выборов в Конгресс США
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси решила поехать на Тайвань, чтобы получить хайп в преддверии выборов в американский законодательный орган. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал политолог Сергей Михеев.
"Она (Нэнси Пелоси. — Прим. Лайфа) сейчас хайпует, получает свой мелкий хайп на этом деле. В том числе в преддверии выборов в Конгресс США. Вообще у меня такое впечатление, что она решила [сделать] такую громкую точку на своей карьере", — отметил он.
Михеев добавил, что если демократы проиграют выборы в Конгресс, то Пелоси рискует не стать спикером снова. Однако членом законодательного органа она, вероятно, будет и в будущем, считает эксперт.
Когда президентом США был республиканец Дональд Трамп, Китай поддерживал демократов, заметил политолог. Однако сейчас, когда у власти в Америке находятся те, кого хотел видеть Пекин, стало гораздо хуже, подчеркнул Михеев.
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Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась некоторое время назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
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