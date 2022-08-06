Политолог объяснил, зачем Пелоси всё же совершила визит на Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси решила поехать на Тайвань, чтобы получить хайп в преддверии выборов в американский законодательный орган. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал политолог Сергей Михеев.

"Она (Нэнси Пелоси. — Прим. Лайфа) сейчас хайпует, получает свой мелкий хайп на этом деле. В том числе в преддверии выборов в Конгресс США. Вообще у меня такое впечатление, что она решила [сделать] такую громкую точку на своей карьере", — отметил он.

Михеев добавил, что если демократы проиграют выборы в Конгресс, то Пелоси рискует не стать спикером снова. Однако членом законодательного органа она, вероятно, будет и в будущем, считает эксперт.