Политолог рассказал, отвлечет ли конфликт на Тайване внимание от Украины

Ситуация с Китаем, Тайванем и США уже отвлекла внимание мировой общественности от ситуации на Украине, так как налицо конфликт, который может обернуться глобальной катастрофой. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал политолог Сергей Михеев.

"Сиюминутно уже отвлёк. Если посмотреть международные новостные заголовки, никакой Украины вообще нигде нет. И даже наши. Китай, Китай, Китай. Все понимают, что это потенциально очень масштабная ситуация", — сказал он.

Михеев отметил, что конфликт США и КНР чреват серьёзными последствиями: переделом мира, ядерной войной или другим. Таким образом, этой ситуации, безусловно, будет уделяться много внимания, однако, как подчеркнул политолог, всё будет зависеть от реакции Китая.

Так, например, Пекин может решиться на блокировку Тайваня, на который приходится около 80% производства микросхем, используемых американским военно-промышленным комплексом, предполагает политолог.

"Если Китай это сделает, то, да, пройдёт какое-то количество времени, есть запасы, есть альтернативы, но в общем и целом американский ВПК начнет задыхаться. И никуда он от этого не денется", — подметил Михеев.