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6 августа, 16:15

Двум закладчикам из Ставропольского края светит пожизненное заключение в Абхазии

Двум россиянам грозит пожизненное заключение в Абхазии за распространение наркотиков

Двум жителям Ставропольского края светит пожизненное заключение за распространение наркотиков на территории Сухума (Республика Абхазия). Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, в общей сложности у россиян изъято около 40 граммов сильнодействующего наркотика. Запрещённое вещество было расфасовано в 98 закладках и один полиэтиленовый пакет. Как пояснили задержанные, они получали по 500 рублей за каждую сделанную закладку с наркотиками.

"В отношении Владимира Р. и Александра Ч. возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 УК РА, которые наказываются длительными сроками лишения свободы вплоть до пожизненного заключения", — говорится в сообщении МВД Абхазии.

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В настоящее время фигуранты помещены под арест. Во время задержания один из них оказал сопротивление полицейским и скрылся, позднее его поймали.

А ранее Лайф сообщал, что чемпиона мира по приседанию со штангой задержали с наркотиками в Королёве. Александр Скоробогатов с 23-летней супругой пытался скрыться, но их быстро догнали.


Обложка ©

YouTube / МВД Абхазии

Наталья Исакова

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