В Дагестане два ребёнка умерли в машине из-за жары

В Дагестане два ребёнка погибли в автомобиле от теплового удара, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении республиканского Следственного управления СК РФ.

"По факту смерти двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). <...> Смерть детей стала возможной ввиду оставления их лицами, обязанными иметь о них заботу, без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённом возможности принять меры к самосохранению по малолетству", — сказано в сообщении.

По данным следствия, 5 августа в селе Вперёд Кизлярского района Дагестана днём пропали двухлетняя девочка и четырёхлетний мальчик, которые гостили у бабушки. Около 16:00 их нашли в машине, припаркованной у соседнего дома.

После этого детей госпитализировали, в больнице констатировали смерть мальчика. А девочка в тяжёлом состоянии была помещена в реанимационное отделение с отёком мозга. Однако утром следующего дня она тоже скончалась. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.