Фонтан высотой в шесть этажей забил из-под земли в Петербурге после мощного ливня

В результате на месте ЧП образовался "гейзер" высотой почти в шесть этажей, а вода частично подтопила территорию вокруг прорыва. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что рядом с фонтаном стоят припаркованные автомобили, людей вокруг нет. При этом прорыв никак не мешает движению машин по прилегающей рядом дороге.