Фонтан высотой в шесть этажей забил из-под земли в Петербурге после мощного ливня
В Приморском районе Санкт-Петербурга из перегруженной канализационной сети из-под земли забил огромный фонтан. Инцидент произошёл на пересечении улиц Планерной и Савушкина, сообщает телеграм-канал "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Фонтан высотой в шесть этажей забил из-под земли в Петербурге после мощного ливня. Видео © Тelegram / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
В результате на месте ЧП образовался "гейзер" высотой почти в шесть этажей, а вода частично подтопила территорию вокруг прорыва. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что рядом с фонтаном стоят припаркованные автомобили, людей вокруг нет. При этом прорыв никак не мешает движению машин по прилегающей рядом дороге.
В ГУП "Водоканал" сообщили, что авария вызвана большим количеством осадков. На месте инцидента работают ремонтные бригады.
Лайф рассказывал, что ранее селевой поток сошёл в городе Тырныаузе Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики. Но эмоциональный рассказ очевидца затмил буйство природы.
Тelegram / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"