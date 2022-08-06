НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 августа, 17:38

Четыре ребёнка пострадали в результате обстрела ВСУ жилого квартала в Алчевске в ЛНР

Многоэтажный дом в Алчевске в ЛНР загорелся после обстрела ВСУ, десять человек пострадали

ВСУ обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике, снаряды попали в жилые дома, один из них загорелся. Об этом заявил глава города Альберт Апшев.

Многоэтажный дом в Алчевске в ЛНР загорелся после обстрела ВСУ, десять человек пострадали. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

"Прямое попадание в жилой многоквартирный девятиэтажный жилой дом. В данный момент возгорание: восьмой, девятый этаж. Предварительно, мы имеем 10 пострадавших различной степени тяжести, среди них четыре ребёнка, один ребёнок находится в реанимации", — сказал он в беседе с агентством "Луганскинформцентр".

Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВСУ вновь обстреляли Энергодар в Запорожской области. В результате этого были повреждены здание санатория Запорожской атомной электростанции и водозабор.

Обложка ©

Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров