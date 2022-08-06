Восемь человек погибли при взрыве в Кабуле, устроенном ИГИЛ

Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле, произошедший днём 6 августа. Об этом говорится в публикации Reuters.

Последствия взрыва в Кабуле. Видео © Twitter / Al Aqeel Jawad

"Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в жилом районе в столице Афганистана Кабуле. По данным полиции, в результате взрыва погибло по меньшей мере восемь человек", — сказано в материале агентства, которое ссылается на заявление боевиков.

По данным СМИ, в результате взрыва ранено 22 человека. В соцсетях опубликованы кадры с последствиями происшествия. На них видно, что люди спешат помочь пострадавшим после инцидента. Вероятно, эти кадры сделаны вблизи рынка, так как в объектив попали разрушенные прилавки.

Ранее Лайф писал, что 2 августа Белый дом заявил о ликвидации главаря "Аль-Каиды"* аз-Завахири в Афганистане. Сообщалось, что террорист был убит ударом ракет Hellfire с беспилотника на балконе своего убежища. При этом представители движения "Талибан"** о намерении провести операцию в Кабуле не предупреждали, тем не менее Штаты намерены продолжать диалог с ними. Кроме того, в Афганистане заявили, что не нашли тело аз-Завахири на месте удара.