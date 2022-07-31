Столкновения между пограничниками Ирана и талибами произошли на границе с Афганистаном

На границе с Афганистаном произошли вооружённые столкновения между пограничниками Ирана и силами движения "Талибан"*. Об этом сообщил глава района Гильменд иранской провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде.

"Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд", — приводит его слова агентство IRNA.

При этом Баразанде уточнил, что столкновения продолжаются. О причинах инцидента неизвестно. Сейчас устанавливаются данные о жертвах и пострадавших.

Ранее Лайф рассказывал, как сотни протестующих в Багдаде вновь ворвались в здание иракского парламента. В ответ на провокации со стороны митингующих силовики применили слезоточивый газ и водомёты, но толпу это не остановило.