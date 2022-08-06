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6 августа, 10:15

В Афганистане не нашли тело главы "Аль-Каиды" на месте удара США

Представитель "Талибана" Муджахид: Тело главы "Аль-Каиды" на месте удара США не найдено

Власти Афганистана не обнаружили тело лидера террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири на месте ракетного удара США по расположению боевика. Об этом сообщил представитель контролирующего страну движения "Талибан"** Забихулла Муджахид

"Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника", — сказал Муджахид на встрече с журналистами.

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Напомним, 2 августа Белый дом подтвердил ликвидацию главаря "Аль-Каиды" аз-Завахири в Афганистане. Сообщалось, что террорист был убит ударом ракет Hellfire с беспилотника на балконе своего убежища. При этом талибов о намерении провести операцию в Кабуле не предупреждали, тем не менее Штаты намерены продолжать диалог с ними.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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ТАСС / Александра Ковальская

Григорий Воронцов

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